Рязанское СНТ оштрафовали за использование артезианской скважины без лицензии

В деревне Сергеевка Рязанского округа садоводческое товарищество использовало артезианскую скважину без лицензии на пользование недрами. Прокуратура провела проверку с выездом на место и выявила многочисленные нарушения при эксплуатации скважины. Председателю СНТ внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, по постановлению прокуратуры должностное лицо 11 августа привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В деревне Сергеевка Рязанского округа садоводческое товарищество использовало артезианскую скважину без лицензии на пользование недрами. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Прокуратура провела проверку с выездом на место и выявила многочисленные нарушения при эксплуатации скважины. В частности, товарищество пользовалось недрами без соответствующей лицензии. С ее помощью обеспечивалось водоснабжение земельных участков членов СНТ, а также нескольких жителей населенного пункта.

Председателю СНТ внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, по постановлению прокуратуры должностное лицо 11 августа привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.