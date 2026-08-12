Рязанцы засняли ДТП на Окружной дороге
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на Окружной дороге. На кадрах видно два автомобиля. Информации о пострадавших пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке дороги затруднено движение.
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на Окружной дороге.
На кадрах видно два автомобиля. Информации о пострадавших пока нет.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке дороги затруднено движение.