Рязанцы засняли ДТП на Окружной дороге

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на Окружной дороге. На кадрах видно два автомобиля. Информации о пострадавших пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на данном участке дороги затруднено движение.