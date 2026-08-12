Рязанцы в ночь на 13 августа смогут увидеть пик звездопада Персеиды

Отмечается, что пик метеорного потока Персеиды ожидается в ночь на 13 августа. «В Рязанской области ожидается переменная облачность, поэтому если у вас будет возможность быть за городом этой ночью, то смотрите в небо — там будут падающие звёзды в максимальном количестве», — написали астрономы.