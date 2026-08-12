Рязанцы пожаловались на шум от ночных дорожных работ
По словам рязанцев, под окнами дома на улице Советской, рядом с Академией единоборств, в два часа ночи проводили дорожные работы. Отмечается, что из-за шума от распиливания асфальта жители проснулись. «Это вообще адекватно? Куда пожаловаться? Спать с открытыми окнами невозможно! И это уже не первый раз», — сетуют рязанцы.
Рязанцы пожаловались на шум от ночных дорожных работ. Пост об этом 12 августа опубликован в соцсетях.
По словам рязанцев, под окнами дома на улице Советской, рядом с Академией единоборств, в два часа ночи проводили дорожные работы. Отмечается, что из-за шума от распиливания асфальта жители проснулись.
«Это вообще адекватно? Куда пожаловаться? Спать с открытыми окнами невозможно! И это уже не первый раз», — сетуют рязанцы.
Видео: соцсети.