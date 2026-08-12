Рязанцев предупредили о «температурных качелях»

По словам ученых, в ближайшие 10-12 дней метеозависимым людям придется нелегко. Ожидается неустойчивая погода из‑за смены воздушных масс: арктический холод начнет чередоваться с субтропическим теплом — они будут сменять друг друга каждые 1-2 дня. В ночь на среду, 12 августа, к региону подошел фронт холодного циклона (центр — над Архангельской областью). Возможны грозы, особенно на северо‑западе области и в Мещере. Также ожидаются осадки. Арктическое похолодание продлится до субботы: в четверг, 13 августа, днем температура упадет до +15°C, ночью — до +10°C, усилится ветер, в течение дня возможны периодические дожди. В пятницу, 14 августа, похолодание продолжится.

Рязанцев предупредили о «температурных качелях». Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По словам ученых, в ближайшие 10-12 дней метеозависимым людям придется нелегко. Ожидается неустойчивая погода из‑за смены воздушных масс: арктический холод начнет чередоваться с субтропическим теплом — они будут сменять друг друга каждые 1-2 дня.

В ночь на среду, 12 августа, к региону подошел фронт холодного циклона (центр — над Архангельской областью). Возможны грозы, особенно на северо‑западе области и в Мещере. Также ожидаются осадки.

Арктическое похолодание продлится до субботы: в четверг, 13 августа, днем температура упадет до +15°C, ночью — до +10°C, усилится ветер. В течение дня возможны дожди. В пятницу, 14 августа, похолодание продолжится.

С утра субботы, 15 августа, начнет теплеть: днем ожидается +18…+20°C, ночью — +11…+15°C. В воскресенье столбики термометров достигнут отметки +23…+24°C при переменной облачности. В понедельник, 17 августа, воздух прогреется до +27°C на фоне малооблачной погоды.

Однако уже во вторник, 18 августа, усилится влияние циклона — начнет расти облачность и вероятность локальных гроз. При этом потепление продолжится и достигнет пика в среду, 19 августа: около полудня температура на короткое время поднимется до +30°C (на 7 градусов выше нормы). Кроме того, этот день станет самым ветреным за ближайшие полторы недели.

Во второй половине дня 19 августа жара спадет из‑за прохождения атмосферного фронта: температура опустится до +19…+20°C днем и +11…+13°C ночью, облачность снизится, давление вырастет.

К субботе, 22 августа, антициклон прогреется, ветер сменится на южный, дневные температуры вновь поднимутся до +25…+27°C.

Затем до конца августа сохранится теплая погода (до +30°C), но с высокой вероятностью дождей и гроз, которые будут приходить с запада. В последних числах месяца возможно более значительное похолодание — этот прогноз пока подтверждается не всеми расчетными методами.