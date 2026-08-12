Рязанцам пообещали дождь и грозу 13 августа
В области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Днем порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 13…18°С.
Рязанцам пообещали дождь и грозу 13 августа. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области ожидается переменная облачность. Местами прогнозируют кратковременный дождь, грозу.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Днем порывы могут достигнуть 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7…12°С, днем — 13…18°С.