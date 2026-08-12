Рязанцам напомнили, как вести себя при пропаже несовершеннолетних

Граждане могут сообщить о пропаже ребенка в полицию как при личном обращении, так и по телефону. При этом необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также сведения о пропавшем ребенке, включая его особые приметы и одежду. Полиция призывает родителей помнить о важности информирования друг друга о местонахождении детей и обучать их поведению в нестандартных ситуациях. Также рекомендуется всегда носить с собой документы, чтобы в случае экстренной ситуации, например, если ребенок попадет в больницу, можно было быстро установить связь с родственниками. Важно помнить, что несвоевременное обращение в полицию может подвергать ребенка опасности.

Рязанцам напомнили, как вести себя при пропаже несовершеннолетних. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Граждане могут сообщить о пропаже ребенка в полицию как при личном обращении, так и по телефону. При этом необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также сведения о пропавшем ребенке, включая его особые приметы и одежду.

Полиция призывает родителей помнить о важности информирования друг друга о местонахождении детей и обучать их поведению в нестандартных ситуациях. Также рекомендуется всегда носить с собой документы, чтобы в случае экстренной ситуации, например, если ребенок попадет в больницу, можно было быстро установить связь с родственниками.

Важно помнить, что несвоевременное обращение в полицию может подвергать ребенка опасности. Чем быстрее сотрудники полиции начнут поисковые мероприятия, тем больше шансов на успешное возвращение пропавшего ребенка.