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Россиян предупредили о мошенничестве с топливными картами
Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, регистрируются случаи мошенничества, связанные с приобретением топливных карт и талонов. Объявления аферистов об их продаже распространяются через социальные сети, мессенджеры, интернет-сайты и рекламные платформы. Отмечается, что топливные карты или талоны предлагаются по стоимости существенно ниже рыночной либо в рамках якобы ограниченной по времени акции.

Россиян предупредили о мошенничестве с топливными картами и талонами на бензин. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в России фиксируются случаи мошенничества, связанные с приобретением топливных карт и талонов. Объявления злоумышленников о продаже появляются в соцсетях, мессенджерах, на интернет-сайтах и рекламных платформах.

Отмечается, что топливные карты или талоны предлагаются по стоимости существенно ниже рыночной либо в рамках якобы ограниченной по времени акции.

Как указала представитель МВД, мошенники убеждают россиян перейти по ссылкам, которые ведут на фишинговые ресурсы. Гражданам для оплаты предлагают ввести реквизиты банковских карт, сообщить одноразовые коды подтверждения операций и другие конфиденциальные сведения. В итоге злоумышленники получают доступ к счетам. После перечисления денег предложенный товар не предоставляется, а мошеннические ресурсы становятся недоступными, заключила Ирина Волк.