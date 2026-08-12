Роспотребнадзор рассказал о рисках малярии от дупляных комаров

Дупляные комары, или Anopheles plumbeus, могут переносить малярию, но в России их влияние на здоровье оценивается как низкое, сообщают в Роспотребнадзоре. Ранее в СМИ писали о размножении этих комаров на юге России, особенно на Черноморском побережье. Однако Anopheles plumbeus встречается нечасто, их численность невысока, и они обитают в затененных местах, что ограничивает контакт с людьми. Этот вид комаров известен в России с 1930-х годов. Специалисты продолжают мониторинг различных видов комаров и проводят профилактические мероприятия, такие как обработка водоемов и разъяснительная работа с населением, что помогает поддерживать стабильную эпидемиологическую ситуацию.

Дупляные комары, известные как Anopheles plumbeus, могут переносить малярию, но в России их влияние на здоровье оценивается как низкое. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ писали, что эти комары появились в Белоруссии и начали активно размножаться на юге России, особенно на Черноморском побережье.

В Роспотребнадзоре отметили, что Anopheles plumbeus не часто встречается в России. Исследования показывают, что их численность невысока, и они обычно живут в затененных местах, таких как дупла деревьев, что ограничивает их контакт с людьми. Этот вид комаров распространен в Европе и других регионах, а в России его наблюдают с 1930-х годов.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за количеством и распространением разных видов комаров, включая Anopheles plumbeus. В стране проводятся профилактические мероприятия, такие как обработка водоемов от личинок и взрослых комаров, а также разъяснительная работа с населением. Все эти меры помогают поддерживать стабильную эпидемиологическую ситуацию.