Путин заявил о готовности России зеркально отвечать на захват торговых судов

Президент Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата торговых судов,
Как указал глава государства, Москва будет делать это в любых акваториях.
Кроме того, Путин заявил о росте конфликтного потенциала в Тихоокеанском регионе.
«Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — сказал он.
Помимо этого, президент подчеркнул в своем заявлении, что Россия не угрожает Японии, к ней нет претензий. При этом Токио впервые в доктринальных документах причислил Москву к числу основных угроз.
Фото: кадр из видео kremlin.ru.