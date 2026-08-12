Прокуратура поручила решить проблему с получением лекарств в Рязанской области

Касимовская прокуратура проверила жалобы местных жителей на проблемы с получением льготных лекарств. Выяснилось, что в округе работают два аптечных пункта, где можно получить лекарства по рецептам. Однако один из них не работает, и пациенты не могут получить свои препараты. Хотя на складах есть необходимые медикаменты, организация не доставила их в аптеку, из-за чего возникли проблемы с отпуском лекарств. Прокуратура обратилась к руководству организации с требованием исправить ситуацию и привлечь виновных к ответственности.

Касимовская прокуратура проверила жалобы местных жителей на проблемы с получением льготных лекарств. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Выяснилось, что в округе работают два аптечных пункта, где можно получить лекарства по рецептам. Однако один из них не работает, и пациенты не могут получить свои препараты.

Хотя на складах есть необходимые медикаменты, организация не доставила их в аптеку, из-за чего возникли проблемы с отпуском лекарств.

Прокуратура обратилась к руководству организации с требованием исправить ситуацию и привлечь виновных к ответственности.