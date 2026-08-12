Приложение «Озон банка» пропало из Google Play

Приложение «Озон банка» стало недоступно для скачивания в Google Play. При этом ранее установленные версии продолжают работать, а в App Store приложение по-прежнему доступно, пишет РИА Новости. В «Озон банке» подтвердили, что приложение сейчас недоступно в Google Play. В банке уточнили, что скачанные ранее версии работают в обычном режиме.

Приложение «Озон банка» стало недоступно для скачивания в Google Play. При этом ранее установленные версии продолжают работать, а в App Store приложение по-прежнему доступно, пишет РИА Новости.

В «Озон банке» подтвердили, что приложение сейчас недоступно в Google Play. В банке уточнили, что скачанные ранее версии работают в обычном режиме.

«Инструкции по установке и работе приложения есть на сайте банка, также можно воспользоваться веб-приложением и в любой момент войти в личный кабинет банка через браузер», — сообщили РИА Новости в «Озон банке».

В банке также заявили, что санкции не повлияли на его работу. Клиенты по-прежнему могут совершать платежи, переводы и другие операции внутри России в полном объеме.

Евросоюз в июле в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против ряда российских банков, в том числе «Озон банка».