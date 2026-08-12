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Предприниматели могут получить 185 000 рублей благодаря программе лояльности СберБизнес Спасибо
Общий призовой фонд — 185 миллионов

В год 185-летия Сбера предприниматели могут получить 185 000 бонусов, где каждый бонус равен одному рублю. Для этого нужно открыть счёт для бизнеса в банке, подключить программу лояльности СберБизнес Спасибо и выполнить условия акции.

Участвовать могут как новые, так и действующие клиенты. Более того, новые клиенты получат дополнительно 5000 бонусов СберБизнес Спасибо, если подключат подписку Бизнес Прайм.

Чтобы претендовать на приз, достаточно выполнить любые три условия из семи. В их числе — четыре финансовых критерия: совершить платежи и переводы по бизнес-карте на сумму от 185 тысяч рублей, получить на расчётный счёт в Сбере аналогичную сумму из других банков, провести эквайринговых операций или выплатить зарплату сотрудникам на карты Сбера также на 185 тысяч рублей.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:

«12 ноября 2026 года Сберу исполнится 185 лет, и это прежде всего праздник наших клиентов. К этой дате мы подготовили акцию с общим призовым фондом 185 миллионов бонусов. У любого предпринимателя есть шанс выиграть, а бонусы — это очень практично. Их можно полностью обменять на рубли по курсу 1 к 1 и потратить на любые нужды бизнеса, что для предпринимателей особенно ценно. Кроме того, накопленные бонусы позволяют возместить затраты на уже приобретенные услуги — проверку контрагентов, рекламу, аренду касс, бухгалтерское сопровождение или Бизнес Прайм. Это отличная возможность получить средства на развитие бизнеса».

Акция продлится до 31 октября 2026 года, а победителей определят в ноябре. Призовой фонд и число победителей ограничены.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.