Павел Малков: За последние годы серьезно обновили транспорт в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков по видеоконференцсвязи принял участие в заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте облправительства. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие общественного транспорта является крайне важной темой для миллионов граждан страны. Он напомнил, что стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85 процентов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков по видеоконференцсвязи принял участие в заседании Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин. Об этом сообщили на сайте облправительства.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие общественного транспорта является крайне важной темой для миллионов граждан страны. Он напомнил, что стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85 процентов. При этом одно только обновление парка не гарантирует удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию, поездки были безопасными и доступными по цене. Так должно быть и в мегаполисах, и в малых городах, и в сельской местности, и в отдаленных территориях, и, конечно, в опорных населенных пунктах.

«Мобильность — один из базовых факторов современной жизни. Людям нужна уверенность в том, что проблема с транспортом никак не помешает их планам, повсеместным заботам, что будут учтены все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются наши российские семьи. Поэтому при организации транспортного обслуживания надо исходить из запросов жителей и обязательно учитывать нужды многодетных семей», — сказал президент России Владимир Путин.

Губернатор Павел Малков в своем комментарии по итогам заседания отметил заметные качественные изменения в сфере общественного транспорта.

«За последние годы серьезно обновили транспорт в Рязани. Используем для этого все возможности — участвуем в федеральных программах и нацпроекте „Инфраструктура для жизни“, направляем средства областного бюджета. С 2022 года парк общественного транспорта пополнился 50 новыми троллейбусами и 162 автобусами. Обновляем контактную сеть, занимаемся остановками и транспортной инфраструктурой, — отметил Павел Малков. — Видим, что задача не только в новой технике. Важно, чтобы автобус приходил тогда, когда его ждут, а поездка была комфортной и безопасной. Продолжаем заниматься маршрутной сетью и работаем с коммерческими перевозчиками».