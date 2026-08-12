Над Россией ночью сбили 502 украинских беспилотника
БПЛА самолетного типа перехватили над территорией страны в течение ночи. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря.
Над Россией ночью сбили 502 украинских беспилотника. Об этом 12 августа сообщили в Минобороны.
БПЛА самолетного типа перехватили над территорией страны в течение ночи.
Атаки отражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.