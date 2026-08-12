На Первомайском проспекте в Рязани сбили мотоциклиста

Как рассказал пострадавший, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки якобы пересек двойную сплошную. На кадрах видно, что транспортные средства получили механические повреждения. Отмечается, что мотоциклисту оказывали медпомощь в больнице, сейчас он уже находится дома в удовлетворительном состоянии.