На маркетплейсах нашли опасные БАДы для похудения с сибутрамином

Роспотребнадзор призвал изъять из продажи несколько препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Речь идет о продуктах Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. Сибутрамин может вызывать серьезные нарушения психики и работы сердечно-сосудистой системы. При этом, как отмечается, дозировка вещества в обнаруженных БАДах вдвое превышает допустимую норму.

Роспотребнадзор призвал изъять из продажи несколько препаратов для похудения, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин. Речь идет о продуктах Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim, пишет RT.

Как сообщили в ведомстве, эти препараты не зарегистрированы в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Роспотребнадзор уже направил в Ассоциацию компаний интернет-торговли обращение с просьбой принять срочные меры по изъятию продукции из обращения.

Сибутрамин может вызывать серьезные нарушения психики и работы сердечно-сосудистой системы. При этом, как отмечается, дозировка вещества в обнаруженных БАДах вдвое превышает допустимую норму.

Депутат Госдумы Яна Лантратова также направила запрос в надзорные органы из-за продажи таких препаратов несовершеннолетним. По ее словам, БАДы в основном покупают молодые девушки, в том числе школьницы и студентки, которых привлекают обещаниями быстрого похудения и «натурального состава».

В Роспотребнадзоре напомнили, что перед покупкой БАДов следует проверять наличие свидетельства о государственной регистрации продукции в специализированных реестрах и на официальном сайте ведомства.