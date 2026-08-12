На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Рязани Михаил Кузнецов

На 101-м году жизни скончался Михаил Иванович Кузнецов, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Рязани. Он родился в 1925 году в Саратовской области и в 17 лет был призван в армию. Михаил служил радистом-пулемётчиком на танке Т-34 и участвовал в боевых действиях на Белорусском фронте. После войны он продолжил службу в Германии и затем переехал в Рязань, где работал в Рязанском пехотном училище. В 1961 году он демобилизовался в звании майора и стал работать на Рязанском приборном заводе. За свои заслуги Михаил Иванович получил множество наград, включая орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова. Администрация города выражает соболезнования его родным и близким.

На 101-м году жизни скончался Михаил Иванович Кузнецов, ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Рязани. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Он родился в 1925 году в Саратовской области и в 17 лет был призван в армию. Михаил служил радистом-пулемётчиком на танке Т-34 и участвовал в боевых действиях на Белорусском фронте.

После войны он продолжил службу в Германии и затем переехал в Рязань, где работал в Рязанском пехотном училище. В 1961 году он демобилизовался в звании майора и стал работать на Рязанском приборном заводе.

За свои заслуги Михаил Иванович получил множество наград, включая орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова. Администрация города выражает соболезнования его родным и близким.