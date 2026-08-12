Минобороны заявило о взятии под контроль Водяного в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО по состоянию на 12 августа. В общей сложности российское ведомство сообщило о поражении объектов военной инфраструктуры и пунктов временной дислокации украинских формирований в 159 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS, пять ракет «Нептун» и 1061 беспилотник самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Водяное в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО по состоянию на 12 августа.

ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронемашину, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

В общей сложности российское ведомство сообщило о поражении объектов военной инфраструктуры и пунктов временной дислокации украинских формирований в 159 районах. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, пять снарядов HIMARS, пять ракет «Нептун» и 1061 беспилотник самолетного типа.

Кроме того, Черноморский флот уничтожил восемь безэкипажных катеров ВМС Украины в акватории Черного моря. Российские военные также заявили об уничтожении патрульного катера ВМС Украины.