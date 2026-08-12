Минобороны сообщило об ударах по портам Черноморска и Одессы

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве. В порту Черноморска поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В порту Одессы, как утверждает ведомство, поражены сухогруз с военным имуществом и средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом для ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые, по данным Минобороны РФ, используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

В порту Черноморска поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

В порту Одессы, как утверждает ведомство, поражены сухогруз с военным имуществом и средствами радиоэлектронной борьбы, а также танкер с топливом для ВСУ.

Кроме того, в порту Очаков Николаевской области российские военные нанесли поражение украинскому патрульному катеру.