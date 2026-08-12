Мэрия Рязани утвердила выплату двух тысяч рублей в месяц для активной молодежи

Поддержка предназначена для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, которые активно реализуют свой интеллектуальный потенциал в интересах развития города. Стипендия в размере 2 тысяч рублей будет выплачиваться ежемесячно на протяжении года. Решение о назначении принимается комиссией по назначению стипендии. Кандидаты выдвигаются муниципальными учреждениями, молодежными объединениями или образовательными организациями ежегодно до 1 декабря.

Администрация города Рязани утвердила положение о ежемесячной стипендии социально активной и талантливой молодежи. Информация опубликована в газете «Рязанские ведомости».

Поддержка предназначена для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, которые активно реализуют свой интеллектуальный потенциал в интересах развития города. Стипендия в размере 2 тысяч рублей будет выплачиваться ежемесячно на протяжении года.

Решение о назначении принимается комиссией по назначению стипендии. Кандидаты выдвигаются муниципальными учреждениями, молодежными объединениями или образовательными организациями ежегодно до 1 декабря.

Выплата стипендии осуществляется по муниципальной программе «Развитие образования в городе Рязани».