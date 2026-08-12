Медианная зарплата в России за пять лет выросла на 85%

Медианная заработная плата в России увеличилась на 85% за пять лет — с 35 370 до 65 307 рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, за 2021-2025 годы медианная зарплата выросла почти на 30 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 78% — с 57 244 до 101 784 рублей.

Медианная заработная плата в России увеличилась на 85% за пять лет — с 35 370 до 65 307 рублей. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, за 2021-2025 годы медианная зарплата выросла почти на 30 тыс. рублей. Для сравнения, средняя зарплата за тот же период увеличилась на 78% — с 57 244 до 101 784 рублей.

Соотношение средней и медианной зарплат за пять лет также изменилось. В 2021 году оно составляло 1,62, а в 2025 году снизилось до 1,56.

Балынин считает, что в 2026 году разрыв продолжит сокращаться. К концу года соотношение может составить 1,52-1,55.

При этом медианная зарплата в России, по прогнозу эксперта, к концу 2026 года может вырасти до 73,5-79 тыс. рублей. Это означает рост примерно на 12,5-21% по сравнению с показателем 2025 года.