Из App Store удалили приложение «Яндекс Пэй»

При попытке установить платежный сервис появляется уведомление: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе». Как сообщили в Telegram-канале проекта, за деньги не нужно волноваться — они в безопасности. Сервисами можно пользоваться дальше. «Главное — не удаляйте приложение. Оно работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится», — указано в посте.

Из App Store удалили приложение «Яндекс Пэй». В этом 12 августа убедился корреспондент РЗН.инфо.

При попытке установить платежный сервис появляется уведомление: «Это приложение сейчас не доступно в Вашей стране или регионе».

Как сообщили в Telegram-канале проекта, за деньги не нужно волноваться — они в безопасности. Сервисами можно пользоваться дальше.

«Главное — не удаляйте приложение. Оно работает как раньше, но заново установить или обновить пока не получится», — указано в посте.