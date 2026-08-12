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Google оштрафовали на 7,6 млн рублей за запрещенное приложение
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенное в России приложение из магазина Google Play. В отношении Google составили два административных протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому делу компании назначили штраф в размере 3,8 млн рублей. Как следует из материалов дела, Роскомнадзор направил Google предостережение с требованием удалить приложение, доступ к которому должен быть ограничен в соответствии с российским законодательством. Компания требование не выполнила.

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 7,6 млн рублей за отказ удалить запрещенное в России приложение из магазина Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Google составили два административных протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому делу компании назначили штраф в размере 3,8 млн рублей.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзор направил Google предостережение с требованием удалить приложение, доступ к которому должен быть ограничен в соответствии с российским законодательством. Компания требование не выполнила.

Представители Google на заседание суда не явились, поэтому дело рассмотрели без их участия.

Таганский суд Москвы ранее неоднократно привлекал Google к административной ответственности. В частности, протоколы составляли из-за материалов на YouTube, которые российские власти расценили как пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацию российской армии.