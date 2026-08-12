Гараж и склад в Солотче выставили на аукцион

Продается одноэтажное здание площадью 410 квадратных метров на улице Санаторий № 3, строение № 29. Оно выставлено вместе с земельным участком площадью 1530 квадратных метров. Он относится к землям населённых пунктов и предназначен для хранения автотранспорта. Начальная цена продажи — 6 миллионов 78 тысяч рублей. Кроме того, продается и двухэтажное здание площадью 209,6 квадратных метра с прилегающим земельным участком площадью 965 квадратных метров. Участок относится к землям населённых пунктов, его разрешено использовать под склад. Начальная цена продажи — 3 миллиона 674 тысячи рублей. Торги назначены на 7 сентября.

В Рязани выставили на торги два нежилых объекта в поселке Солотча на улице Санаторий. Соответствующая информация размещена в газете «Рязанские ведомости».

Продается одноэтажное здание площадью 410 квадратных метров на улице Санаторий № 3, строение № 29. Оно выставлено вместе с земельным участком площадью 1530 квадратных метров. Он относится к землям населённых пунктов и предназначен для хранения автотранспорта.

Начальная цена продажи — 6 миллионов 78 тысяч рублей.

Кроме того, продается и двухэтажное здание площадью 209,6 квадратных метра с прилегающим земельным участком площадью 965 квадратных метров. Участок относится к землям населённых пунктов, его разрешено использовать под склад.

Начальная цена продажи — 3 миллиона 674 тысячи рублей.

Торги назначены на 7 сентября.