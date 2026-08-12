ФСБ поймала в Рязанской области владельца наркомагазина, ему вынесли приговор

Установлено, что житель Тамбовской области 1994 года рождения прибыл в Рязанскую область, чтобы приобрести партию наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным на территории Скопинского района. Из незаконного оборота изъяли партию «синтетики» общей массой 1 кг. Следственные органы регионального УМВД расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Скопинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима.