ФСБ поймала в Рязанской области владельца наркомагазина, ему вынесли приговор

ФСБ поймала в Рязанской области владельца нелегального интернет-магазина, ему вынесли приговор. Об этом сообщили 12 августа в пресс-группе регионального управления.
Установлено, что житель Тамбовской области 1994 года рождения прибыл в Рязанскую область, чтобы приобрести партию наркотиков.
Сотрудники ФСБ задержали его с поличным на территории Скопинского района. Из незаконного оборота изъяли партию «синтетики» общей массой 1 кг.
Следственные органы регионального УМВД расследовали уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Скопинский районный суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.