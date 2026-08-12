ЦБ повысил курс доллара на 13 августа
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Доллар вырос до 83 рублей, прибавив 62 копейки. Евро подорожал на 60 копеек — до 95,78 рубля. Юань прибавил 10 копеек и достиг 12,28 рубля.
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Доллар вырос до 83 рублей, прибавив 62 копейки. Евро подорожал на 60 копеек — до 95,78 рубля. Юань прибавил 10 копеек и достиг 12,28 рубля.
Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.