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ЦБ повысил курс доллара на 13 августа
Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Доллар вырос до 83 рублей, прибавив 62 копейки. Евро подорожал на 60 копеек — до 95,78 рубля. Юань прибавил 10 копеек и достиг 12,28 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на четверг, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Доллар вырос до 83 рублей, прибавив 62 копейки. Евро подорожал на 60 копеек — до 95,78 рубля. Юань прибавил 10 копеек и достиг 12,28 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.