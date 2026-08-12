Бензин в России подешевел на 0,6% за неделю

Средняя потребительская цена бензина в России с 4 по 10 августа снизилась на 0,6% и составила 76,04 рубля за литр. Об этом сообщил Росстат по итогам еженедельного мониторинга цен на более чем 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны. Бензин АИ-92 за неделю подешевел с 72,77 до 72,17 рубля за литр, АИ-95 — с 78,72 до 78,21 рубля. При этом АИ-98 и выше подорожал со 101,21 до 101,78 рубля за литр.

Средняя потребительская цена бензина в России с 4 по 10 августа снизилась на 0,6% и составила 76,04 рубля за литр. Об этом сообщил Росстат по итогам еженедельного мониторинга цен на более чем 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.

Бензин АИ-92 за неделю подешевел с 72,77 до 72,17 рубля за литр, АИ-95 — с 78,72 до 78,21 рубля. При этом АИ-98 и выше подорожал со 101,21 до 101,78 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо с 4 по 10 августа снизились на 1,39%. Неделей ранее ДТ подешевело на 1,57%, с 21 по 27 июля — на 0,06%.

В 2025 году потребительские цены на бензин выросли на 10,78%, почти вдвое превысив общую инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%. В 2024 году бензин подорожал на 11,13%, тогда как общая инфляция составила 9,52%.