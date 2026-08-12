Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
19°
Чтв, 13
16°
Птн, 14
17°
ЦБ USD 82.37 -0.24 12/08
ЦБ EUR 95.18 -0.11 12/08
Нал. USD 83.06 / 83.45 12/08 14:55
Нал. EUR 97.05 / 97.90 12/08 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
893
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 377
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 120
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
1 045
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
АКИТ: школьный набор в интернете можно собрать от 2,5 тысяч рублей
Базовый комплект для школьника в 2026 году можно собрать в интернете примерно за 2,5 тыс. рублей. Если добавить обувь, рюкзак и аксессуары, стоимость составит около 5 тыс. рублей, а с канцелярией — порядка 6 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По данным аналитиков, набор из 48 предметов канцелярии — тетрадей, альбомов, красок, ручек и других принадлежностей — в этом году стоит около 1 250 рублей. За год его стоимость снизилась на 2,6%.

Базовый комплект для школьника в 2026 году можно собрать в интернете примерно за 2,5 тыс. рублей. Если добавить обувь, рюкзак и аксессуары, стоимость составит около 5 тыс. рублей, а с канцелярией — порядка 6 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным аналитиков, набор из 48 предметов канцелярии — тетрадей, альбомов, красок, ручек и других принадлежностей — в этом году стоит около 1 250 рублей. За год его стоимость снизилась на 2,6%.

Базовый школьный рюкзак в интернете можно приобрести примерно за 240 рублей — это на 20% дешевле, чем годом ранее. Минимальная стоимость блузки для девочек составляет 360 рублей, что на 17% меньше показателя 2025 года.

Стоимость отдельных канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом снизилась на 5-13%, уточнили в АКИТ.