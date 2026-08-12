АКИТ: школьный набор в интернете можно собрать от 2,5 тысяч рублей

Базовый комплект для школьника в 2026 году можно собрать в интернете примерно за 2,5 тыс. рублей. Если добавить обувь, рюкзак и аксессуары, стоимость составит около 5 тыс. рублей, а с канцелярией — порядка 6 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По данным аналитиков, набор из 48 предметов канцелярии — тетрадей, альбомов, красок, ручек и других принадлежностей — в этом году стоит около 1 250 рублей. За год его стоимость снизилась на 2,6%.

Базовый комплект для школьника в 2026 году можно собрать в интернете примерно за 2,5 тыс. рублей. Если добавить обувь, рюкзак и аксессуары, стоимость составит около 5 тыс. рублей, а с канцелярией — порядка 6 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным аналитиков, набор из 48 предметов канцелярии — тетрадей, альбомов, красок, ручек и других принадлежностей — в этом году стоит около 1 250 рублей. За год его стоимость снизилась на 2,6%.

Базовый школьный рюкзак в интернете можно приобрести примерно за 240 рублей — это на 20% дешевле, чем годом ранее. Минимальная стоимость блузки для девочек составляет 360 рублей, что на 17% меньше показателя 2025 года.

Стоимость отдельных канцелярских принадлежностей по сравнению с прошлым годом снизилась на 5-13%, уточнили в АКИТ.