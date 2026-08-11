Житель Рязанской области украл у знакомого карту и потратил деньги на алкоголь

56-летний житель Пронска написал заявление о пропаже его банковской карты. Мужчина пояснил, что дома выпивал с приятелями. Покупки оплачивали в том числе и с его карты. Утром ее в кармане не оказалось. Мужчина проверил баланс счета и узнал, что списано почти четыре тысячи рублей. Оперативники уголовного розыска выяснили, в каких магазинах совершали покупки. Подозреваемым оказался 35-летний житель поселка. По предварительной информации, мужчина во время застолья увидел, где хозяин квартиры хранит карту. Когда злоумышленник уходил, он забрал платежное средство из одежды знакомого. Утром купил на чужие деньги спиртное.

В Пронске мужчина украл у знакомого карту и потратил деньги на алкоголь. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

56-летний житель Пронска написал заявление о пропаже его банковской карты. Мужчина пояснил, что дома выпивал с приятелями. Покупки оплачивали в том числе и с его карты. Утром ее в кармане не оказалось. Мужчина проверил баланс счета и узнал, что списано почти четыре тысячи рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, в каких магазинах совершали покупки. Подозреваемым оказался 35-летний житель поселка.

По предварительной информации, мужчина во время застолья увидел, где хозяин квартиры хранит карту. Когда злоумышленник уходил, он забрал платежное средство из одежды знакомого. Утром купил на чужие деньги спиртное.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы.