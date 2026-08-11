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За полгода рязанцы накопили на вкладах 391,1 млрд рублей
На начало июля рязанцы хранили в банках 391,1 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с 2025 годом. В эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые размещают в кредитных организациях при покупке жилья на этапе строительства, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. На долю иностранной валюты пришлось 2% всех вкладов, остальные деньги хранили в рублях. Почти две трети всего объема средств рязанцы разместили на срочных вкладах. Отмечается, что такие накопления дают доход по определенной ставке за фиксированный период. 105 млрд рублей жители держали на текущих счетах, которые используют для повседневных операций: платежей, переводов или снятия наличных.

На начало июля рязанцы хранили в банках 391,1 млрд рублей, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В эту сумму не входят средства на счетах эскроу, которые размещают в кредитных организациях при покупке жилья на этапе строительства, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

На долю иностранной валюты пришлось 2% всех вкладов, остальные деньги хранили в рублях. Почти две трети всего объема средств рязанцы разместили на срочных вкладах. Отмечается, что такие накопления дают доход по определенной ставке за фиксированный период.

105 млрд рублей жители держали на текущих счетах, которые используют для повседневных операций: платежей, переводов или снятия наличных.

Кроме того, на 1 июля 2026 года предприниматели региона хранили на вкладах 57 млрд рублей. Из них в национальной валюте — 53 млрд рублей.