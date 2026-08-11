Ярмарка мёда открылась в Рязани
На ярмарке местные производители, фермеры и ремесленники представили покупателям мёд из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Спасского, Старожиловского, Шиловского округов и Рязани. Посетители могут продегустировать продукцию пчеловодов, а также приобрести хлеб, пироги, овощи, изделия ручной работы и сувениры. Ярмарка будет открыта по 16 августа.
На площади перед рязанским Муниципальным культурным центром в преддверии Медового спаса открылась ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
На ярмарке местные производители, фермеры и ремесленники представили покупателям мёд из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Спасского, Старожиловского, Шиловского округов и Рязани.
Посетители могут продегустировать продукцию пчеловодов, а также приобрести хлеб, пироги, овощи, изделия ручной работы и сувениры.
Ярмарка будет открыта по 16 августа.