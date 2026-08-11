Врачи помогли рязанцу, чуть не лишившемуся зрения после падения с велосипеда

В ОКБ им. Н. А. Семашко врачи оказали помощь мужчине с тяжелой травмой глаза, полученной во время падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Известно, что он ударился о металлический контейнер, в результате чего у него возникли серьезные повреждения: разрыв склеры и конъюнктивы, а также массивное кровоизлияние. При поступлении зрение на травмированном глазу отсутствовало. Специалисты быстро провели операцию, чтобы сохранить глаз и избежать осложнений. У пациента также обнаружили перелом носа, возможный перелом глазницы, ушиб виска и перелом пальца стопы. Врачи отметили, что в таких случаях важно не терять время и сразу обращаться за медпомощью.

В ОКБ им. Н. А. Семашко врачи оказали помощь мужчине с тяжелой травмой глаза, полученной во время падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Известно, что он ударился о металлический контейнер, в результате чего у него возникли серьезные повреждения: разрыв склеры и конъюнктивы, а также массивное кровоизлияние. При поступлении зрение на травмированном глазу отсутствовало. Специалисты быстро провели операцию, чтобы сохранить глаз и избежать осложнений.

У пациента также обнаружили перелом носа, возможный перелом глазницы, ушиб виска и перелом пальца стопы. Врачи отметили, что в таких случаях важно не терять время и сразу обращаться за медпомощью.

Рязанцам напомнили, что при езде на велосипеде следует соблюдать правила безопасности, выбирать безопасные маршруты и использовать защитную экипировку.