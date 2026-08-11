В соцсетях сообщили о пробке в Дашково-Песочке у бизнес-центра «НИТИ»

В районе Дашково-Песочня возникла пробка. Об этом сообщили в соцсетях. Как отметили водители, машины встали около бизнес-центра «НИТИ» на пути к АЗС Роснефть. По данным сервиса «Яндекс. Карты», сильные заторы образовались на улицах Зубкова, Новая, пр-д Яблочкова, Есенина, а также на Куйбышевском шоссе и Окружной дороге. В целом пробки по городу оцениваются в 5 баллов.