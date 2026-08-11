В Сербии заявили, что вводить визы для россиян не намерены

Об этом 11 августа в беседе с изданием Sputnik Сербия заявил министр по евроинтеграции страны Неманья Старович. По его словам, Сербия будет работать над выполнением всех технических критериев для присоединения к Шенгену. При этом, как указал министр, вопрос о введении виз для россиян сейчас не рассматривается.

Сербия не намерена вводить визы для россиян. Об этом 11 августа в беседе с изданием Sputnik Сербия заявил министр по евроинтеграции страны Неманья Старович.

По его словам, Сербия будет работать над выполнением всех технических критериев для присоединения к Шенгену.

При этом, как указал министр, вопрос о введении виз для россиян сейчас не рассматривается.