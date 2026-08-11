В Рязанской области стартовал очередной рейд Госавтоинспекции

Во вторник, 11 августа, в Рязанской области пройдет рейд, направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что его проводят в целях профилактики ДТП.