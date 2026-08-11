В Рязанской области нашли двух заблудившихся в лесу детей

В Сараевском округе завершились поиски двух детей, заблудившихся в лесу. Как сообщили в ЕДДС, сигнал о помощи поступил в понедельник в 12:51 от одного из подростков. Мальчик рассказал, что они с другом отправились за грибами и не смогли найти дорогу обратно. Сразу после получения информации экстренные службы и полиция начали поисковые операции. Вскоре полицейские обнаружили пропавших детей в лесном массиве. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. С момента поступления сигнала до нахождения детей прошло всего два с небольшим часа.

В Сараевском округе завершились поиски двух детей 8 и 12 лет, заблудившихся в лесу. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как сообщили в ЕДДС, сигнал о помощи поступил в понедельник в 12:51 от одного из подростков. Мальчик рассказал, что они с другом отправились за грибами и не смогли найти дорогу обратно.

Сразу после получения информации экстренные службы и полиция начали поисковые операции. Вскоре полицейские обнаружили пропавших детей в лесном массиве. Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает.

С момента поступления сигнала до нахождения детей прошло всего два с небольшим часа.