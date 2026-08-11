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В Рязанской области мать купила детям мопеды, теперь ей может грозить срок
Установлено, что женщина купила мопеды двум несовершеннолетним. При этом у детей не было водительских удостоверений соответствующей категории и навыков безопасного вождения, о чем их мать знала. Несовершеннолетние попали в ДТП и получили телесные повреждения. Действия матери подростков квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных действий). Санкция статьи предусматривает различные виды наказаний, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В Скопинском округе мать купила двум детям мопеды, на нее завели уголовное дело. Об этом сообщили 11 августа в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что женщина купила мопеды двум несовершеннолетним. При этом у детей не было водительских удостоверений соответствующей категории и навыков безопасного вождения, о чем их мать знала.

Несовершеннолетние попали в ДТП и получили телесные повреждения.

Действия матери подростков квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных действий). Санкция статьи предусматривает различные виды наказаний, вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Межрайонная прокуратура проконтролирует расследование дела.