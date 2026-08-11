В Рязани произошло ДТП с участием грузовика, двоих человек госпитализировали

В ночь на 10 августа в Рязани произошло ДТП на 200-ом километре автодороги М-5 «Урал». Об этом пишет УМВД по региону. Известно, что 43-летний житель Ульяновска за рулем «Мерседес Спринтер» совершил наезд на стоящий грузовик «Ман» с полуприцепом, управляемого 57-летним водителем из Республики Узбекистан. В результате аварии пострадали два пассажира «Мерседеса» в возрасте 41 и 44 лет, им оказали медпомощь. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В ночь на 10 августа в Рязани произошло ДТП на 200-ом километре автодороги М-5 «Урал». Об этом пишет УМВД по региону.

Известно, что 43-летний житель Ульяновска за рулем «Мерседес Спринтер» совершил наезд на стоящий грузовик «Ман» с полуприцепом, управляемого 57-летним водителем из Республики Узбекистан. В результате аварии пострадали два пассажира «Мерседеса» в возрасте 41 и 44 лет, им оказали медпомощь.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства ДТП.