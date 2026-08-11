В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00 по адресам: Бронная 4, 11/37;12а (адм. здание); Энгельса 28, 41/8, 43, 45, 47, 51; Шереметьевская 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп.4, 12, 12 корп.4; Мещерская (п. Солотча) 17, 19, 20.
В Рязани на четырех улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет до 17:00 по адресам:
- Бронная 4, 11/37;12а (адм. здание);
- Энгельса 28, 41/8, 43, 45, 47, 51;
- Шереметьевская 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 10 корп. 4, 12, 12 корп.4;
- Мещерская (п. Солотча) 17, 19, 20.