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В Рязани 10 улиц остались без света из-за аварии
В 14:52 11 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим адресам: Громовой; Добролюбова; 5-й, 6-й проезд Добролюбова; Дорожная; Лесная; 1-й Лесной тупик; Тюленина; Шевцовой; 1-й проезд Шевцовой. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света. В электросетях не уточнили, когда его включат.

В Рязани 10 улиц остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 14:52 11 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим адресам:

  • Громовой;
  • Добролюбова;
  • 5-й, 6-й проезд Добролюбова;
  • Дорожная;
  • Лесная;
  • 1-й Лесной тупик;
  • Тюленина;
  • Шевцовой;
  • 1-й проезд Шевцовой.

Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света. В электросетях не уточнили, когда его включат.

Помимо этого, как заявили в РГРЭС, во время ремонтно-восстановительных работ на сетях в районе домов № 4 и 8 на улице Пирогова обнаружен дополнительный обрыв кабеля. Подачу света планируют возобновить в течение трех часов.