В Рязани 10 улиц остались без света из-за аварии
В 14:52 11 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим адресам: Громовой; Добролюбова; 5-й, 6-й проезд Добролюбова; Дорожная; Лесная; 1-й Лесной тупик; Тюленина; Шевцовой; 1-й проезд Шевцовой. Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света. В электросетях не уточнили, когда его включат.
В Рязани 10 улиц остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 14:52 11 августа из-за технологического нарушения отключилось электричество по следующим адресам:
- Громовой;
- Добролюбова;
- 5-й, 6-й проезд Добролюбова;
- Дорожная;
- Лесная;
- 1-й Лесной тупик;
- Тюленина;
- Шевцовой;
- 1-й проезд Шевцовой.
Аварийная бригада работает над восстановлением подачи света. В электросетях не уточнили, когда его включат.
Помимо этого, как заявили в РГРЭС, во время ремонтно-восстановительных работ на сетях в районе домов № 4 и 8 на улице Пирогова обнаружен дополнительный обрыв кабеля. Подачу света планируют возобновить в течение трех часов.