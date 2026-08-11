В России разработали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита

Отмечается, что спрей поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа. Ключевое отличие новой разработки — наличие мукоадгезивного компонента, который помогает действующему веществу не просто орошать слизистую оболочку, а прочно удерживаться на ней. Разработка вышла на этап доклинических исследований, пилотные испытания на крысах и кроликах подтвердили безопасность и эффективность препарата. Разработчики подали заявку на регистрацию в Роспатент.

В Сеченовском университете разработали инновационный спрей для лечения медикаментозного ринита. Об этом 11 августа сообщило РИА Новости.

Отмечается, что спрей поможет людям, страдающим от хронической заложенности носа.

Ключевое отличие новой разработки — наличие мукоадгезивного компонента, который помогает действующему веществу не просто орошать слизистую оболочку, а прочно удерживаться на ней.

Разработка вышла на этап доклинических исследований, пилотные испытания на крысах и кроликах подтвердили безопасность и эффективность препарата.

Специалисты подали заявку на регистрацию в Роспатент.