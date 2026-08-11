В России предложили усложнить задания ЕГЭ

По его мнению, это поможет решить проблему, когда большое число учащихся набирает высокие баллы на ЕГЭ, но из‑за ограниченного количества бюджетных мест не может поступить в вуз. «Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сказал бывший министр образования. Помимо этого, Фурсенко выступил за отмену значительной части олимпиад, так как они, по мнению помощника президента, себя девальвировали.

В России предложили усложнить задания ЕГЭ в связи большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом заявил помощник президента, бывший министр образования и науки Андрей Фурсенко в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

По его мнению, это поможет решить проблему, когда большое число учащихся набирает высокие баллы на ЕГЭ, но из‑за ограниченного количества бюджетных мест не может поступить в вуз.

«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сказал бывший министр образования.

Помимо этого, Фурсенко выступил за отмену значительной части олимпиад, так как они, по мнению помощника президента, себя девальвировали.