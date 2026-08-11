В России предложили усложнить задания ЕГЭ
По его мнению, это поможет решить проблему, когда большое число учащихся набирает высокие баллы на ЕГЭ, но из‑за ограниченного количества бюджетных мест не может поступить в вуз. «Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сказал бывший министр образования. Помимо этого, Фурсенко выступил за отмену значительной части олимпиад, так как они, по мнению помощника президента, себя девальвировали.
В России предложили усложнить задания ЕГЭ в связи большим количеством выпускников, получивших максимальные баллы. Об этом
По его мнению, это поможет решить проблему, когда большое число учащихся набирает высокие баллы на ЕГЭ, но из‑за ограниченного количества бюджетных мест не может поступить в вуз.
«Если возникает большое количество стобалльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться, что средний балл уменьшится», — сказал бывший министр образования.
Помимо этого, Фурсенко выступил за отмену значительной части олимпиад, так как они, по мнению помощника президента, себя девальвировали.