В России планируют усилить контроль за ввозимыми машинами

Минпромторг предложил проверять ввозимые в Россию машины на соответствие заявленным при сертификации параметрам. Об этом 11 августа сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Как указано в публикации, проверки будут проводить без разбора автомобиля, а при необходимости смогут затронуть двигатель и тормозную систему. В первую очередь планируется сверять VIN-номера и заводские таблички, а также проверять фары, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, шины и другие элементы. В Минпромторге отметили, что мера поможет обеспечить соответствие автомобилей требованиям безопасности и не допустить на дороги потенциально опасные машины.

Минпромторг предложил проверять ввозимые в Россию машины на соответствие заявленным при сертификации параметрам. Об этом 11 августа сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Как указано в публикации, проверки будут проводить без разбора автомобиля, а при необходимости смогут затронуть двигатель и тормозную систему.

В первую очередь планируется сверять VIN-номера и заводские таблички, а также проверять фары, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности, шины и другие элементы.

В Минпромторге отметили, что мера поможет обеспечить соответствие автомобилей требованиям безопасности и не допустить на дороги потенциально опасные машины.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2027 года.