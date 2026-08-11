В Перинатальном центре перечислили редкие имена новорожденных в Рязани в июле

Чаще всего в середине лета девочек называли Александрами и Аннами. Вторыми по популярности стали имена Мария, Виктория, Ксения и Валерия. Мальчиков чаще родители называли Александрами, Михаилами и Артемами. Реже — Иванами, Захарами и Дмитриями. Редкими в Перинатальном центре посчитали следующие имена: Лия, Мия, Мира, Есения, Аксинья, Левон, Данил, Эмиль, Богдан. Всего в июле в МФЦ медучреждения зарегистрировали 76 мальчиков и 67 девочек.

В Перинатальном центре перечислили редкие и популярные имена новорожденных в Рязани в июле. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Чаще всего в середине лета девочек называли Александрами и Аннами. Вторыми по популярности стали имена Мария, Виктория, Ксения и Валерия.

Мальчиков чаще родители называли Александрами, Михаилами и Артемами. Реже — Иванами, Захарами и Дмитриями.

Редкими в Перинатальном центре посчитали следующие имена: Лия, Мия, Мира, Есения, Аксинья, Левон, Данил, Эмиль, Богдан.

Всего в июле в МФЦ медучреждения зарегистрировали 76 мальчиков и 67 девочек.