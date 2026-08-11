В ночь на 12 августа жители Кального останутся без электричества

Отмечается, что в ночь на 12 августа в микрорайоне проведут плановые технические работы для «обеспечения корректной и стабильной работы трехфазного оборудования». Отключение электричества запланировано в период с 23:00 до 01:00. В РГРЭС пообещали, что оно продлится не более двух часов. «Заранее отключите чувствительную технику от сети», — указали в сообщении.

В ночь на 12 августа жители Кального останутся без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отмечается, что в ночь на 12 августа в микрорайоне проведут плановые технические работы для «обеспечения корректной и стабильной работы трехфазного оборудования».

Отключение электричества запланировано в период с 23:00 до 01:00. В РГРЭС пообещали, что оно продлится не более двух часов.

«Заранее отключите чувствительную технику от сети», — указали в сообщении.