В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 11 августа

Подразделения «Севера» захватили населенный пункт Щербаковка в Харьковской области и нанесли удары по украинским войскам. В Сумской области также были поражены формирования ВСУ. Группировки «Запад» и «Юг» улучшили свои позиции, нанеся потери противнику. Также подразделения «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области и нанесли удары по украинским войскам. Подразделения «Днепр» также атаковали украинские формирования в Запорожской области и Херсоне. Российская авиация и артиллерия поразили украинский патрульный катер и логистические центры, а средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых бомб и 931 беспилотник.

В Минобороны РФ рассказали об обстановке в зоне СВО на 11 августа. Информация появилась в соцсетях ведомства.

Подразделения «Севера» захватили населенный пункт Щербаковка в Харьковской области и нанесли удары по украинским войскам, уничтожив до 240 солдат и технику. В Сумской области также были поражены формирования ВСУ. Группировки «Запад» и «Юг» улучшили свои позиции, нанеся потери противнику. В общей сложности украинские войска потеряли более 600 военнослужащих и значительное количество техники.

Также подразделения «Восток» освободили населенный пункт Новое Поле в Запорожской области и нанесли удары по украинским войскам, в результате чего противник потерял более 315 солдат и технику.

Подразделения «Днепр» также атаковали украинские формирования в Запорожской области и Херсоне, уничтожив 35 военнослужащих, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Российская авиация и артиллерия поразили украинский патрульный катер и логистические центры, а средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых бомб и 931 беспилотник.