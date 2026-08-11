Уполномоченный по правам человека прекратила дело против общественника из Рязани

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о том, что ей удалось прекратить уголовное дело против общественника из Рязанской области. Градозащитник, опубликовавший в соцсетях материалы о возможных экологических нарушениях при застройке территории бывшей промзоны, столкнулся с уголовным преследованием по статье о клевете. На фоне сильного стресса мужчина был госпитализирован в кардиостационар. Лантратова, совместно с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной, направила обращение в компетентные органы с просьбой проверить законность привлечения гражданина к уголовной ответственности. В результате проверки уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о том, что ей удалось прекратить уголовное дело против общественника из Рязанской области. Об этом пишет РИА Новости.

Градозащитник, опубликовавший в соцсетях материалы о возможных экологических нарушениях при застройке территории бывшей промзоны, столкнулся с уголовным преследованием по статье о клевете. На фоне сильного стресса мужчина был госпитализирован в кардиостационар.

Лантратова, совместно с уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной, направила обращение в компетентные органы с просьбой проверить законность привлечения гражданина к уголовной ответственности. В результате проверки уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Фото: РИА Новости.