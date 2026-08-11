Спикер регионального парламента Аркадий Фомин проверил готовность Шиловской школы № 1 к новому учебному году

В Рязанской области продолжается проверка готовности образовательных учреждений к 1 сентября. Активное участие в этой работе принимают представители регионального парламента. Глава законодательного собрания Аркадий Фомин в ходе рабочего визита в Шилово посетил школу № 1, где совместно с главой администрации муниципального образования Сергеем Стерликовым познакомился с тем, какая работа была проведена для своевременного старта образовательного процесса.

В Рязанской области продолжается проверка готовности образовательных учреждений к 1 сентября. Активное участие в этой работе принимают представители регионального парламента. Глава законодательного собрания Аркадий Фомин в ходе рабочего визита в Шилово посетил школу № 1, где совместно с главой администрации муниципального образования Сергеем Стерликовым познакомился с тем, какая работа была проведена для своевременного старта образовательного процесса, сообщили в облдуме.

В ходе осмотра учебного заведения было отмечено, что в 2023 году в рамках государственной программы «Модернизация школьной системы образования» здание 1972 года постройки капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Кроме того, за прошедшие годы был открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», созданы школьный театр и спортивный клуб. Благодаря масштабному преображению сегодня для учащихся и педагогов подготовлены 30 учебных кабинетов, спортивный и тренажерный залы, столовая, библиотека, актовый зал и медицинский кабинет.

«После капитального ремонта прошло уже несколько лет, и приятно видеть, что школу действительно берегут. Учителя, дети и родители поддерживают порядок в здании, ухаживают за территорией. Отношение людей к своей школе налицо», — отметил Аркадий Фомин.

Отдельное внимание председатель облдумы уделил Центру беспилотных авиационных систем (БАС). Он начал работать в Шиловской школе в 2024 году. Подготовить учебные площади и приобрести необходимое оборудование удалось благодаря одноименному национальному проекту. По словам представителей образовательной организации, в последние годы данное направление подготовки вызывает большой интерес у школьников. Учитывая возросший спрос, в минувшем учебном году занятия в первой Шиловской школе проходили для обучающихся со всего района. Краткосрочные сборы были проведены и для учащихся 10 классов из Путятинского и Сапожковского муниципальных округов. Более того, с 1 сентября 32 десятиклассника будут получать в Центре БАС профессиональное обучение по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем».

«Это перспективное направление, которое интересно самим ребятам и дает им конкретные знания и практические навыки, востребованные в самых разных сферах. Поэтому будем развивать его и дальше, расширять возможности Центра и вовлекать в обучение больше школьников, тем более что в первой Шиловской школе для занятий создана современная материально-техническая база, педагоги прошли необходимую подготовку», — рассказал Аркадий Фомин.

По итогам проверки глава законодательного собрания констатировал, что в Шиловской школе № 1 приняты все необходимые меры, чтобы учебный год для учащихся и педагогов прошел в безопасных и комфортных условиях.