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Сбер поможет близким защитить друг друга от мошенников с помощью «Доверенного контакта»
Человек может заранее выбрать близкого, который придёт на помощь, если банк заподозрит, что клиент оказался под влиянием мошенников. В СберБанк Онлайн появился новый сервис «Доверенный контакт» для дополнительной защиты от мошенников. Клиент может заранее выбрать человека, которому доверяет, — например, супруга, взрослого ребёнка или другого близкого. Чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждения службы поддержки, близкий мог бы подстраховать его.

Человек может заранее выбрать близкого, который придёт на помощь, если банк заподозрит, что клиент оказался под влиянием мошенников.

В СберБанк Онлайн появился новый сервис «Доверенный контакт» для дополнительной защиты от мошенников. Клиент может заранее выбрать человека, которому доверяет, — например, супруга, взрослого ребёнка или другого близкого. Чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждения службы поддержки, близкий мог бы подстраховать его.

Если антифрод-система увидит высокий риск мошенничества, операция будет приостановлена банком, а сотрудник Сбера свяжется с доверенным контактом и попросит его напрямую поговорить с близким по телефону — выяснить, зачем тот совершает операцию и не действует ли он по указанию посторонних. Банк учтёт эту обратную связь и только после этого примет решение, подтверждать или блокировать операцию.

Настроить сервис можно бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн: достаточно открыть раздел «Близкие», выбрать «Доверенный контакт» и назначить человека, которому клиент доверяет.

Лариса Болотина, директор дивизиона «Массовый высокодоходный сегмент» Сбербанка:

«Одна из задач мошенников — изолировать человека от тех, кому он доверяет. Они убеждают не советоваться с семьёй, не верить сотрудникам банка и действовать быстро. Поэтому в критический момент особенно важно вмешаться близкому. «Доверенный контакт« даёт возможность подключиться именно тогда, когда это действительно нужно: помочь человеку остановиться, если им управляют мошенники».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.