Сбер поможет близким защитить друг друга от мошенников с помощью «Доверенного контакта»

Человек может заранее выбрать близкого, который придёт на помощь, если банк заподозрит, что клиент оказался под влиянием мошенников.
В СберБанк Онлайн появился новый сервис «Доверенный контакт» для дополнительной защиты от мошенников. Клиент может заранее выбрать человека, которому доверяет, — например, супруга, взрослого ребёнка или другого близкого. Чтобы в ситуации, когда клиент уже действует под влиянием злоумышленников и может не воспринимать предупреждения службы поддержки, близкий мог бы подстраховать его.
Если антифрод-система увидит высокий риск мошенничества, операция будет приостановлена банком, а сотрудник Сбера свяжется с доверенным контактом и попросит его напрямую поговорить с близким по телефону — выяснить, зачем тот совершает операцию и не действует ли он по указанию посторонних. Банк учтёт эту обратную связь и только после этого примет решение, подтверждать или блокировать операцию.
Настроить сервис можно бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн: достаточно открыть раздел «Близкие», выбрать «Доверенный контакт» и назначить человека, которому клиент доверяет.
Лариса Болотина, директор дивизиона «Массовый высокодоходный сегмент» Сбербанка:
«Одна из задач мошенников — изолировать человека от тех, кому он доверяет. Они убеждают не советоваться с семьёй, не верить сотрудникам банка и действовать быстро. Поэтому в критический момент особенно важно вмешаться близкому. «Доверенный контакт« даёт возможность подключиться именно тогда, когда это действительно нужно: помочь человеку остановиться, если им управляют мошенники».
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